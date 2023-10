Cea de-a XI-a Conferință națională a OFA UGIR din 29 septembrie 2023, a generat idei și soluții variate pentru dezvoltarea afacerilor celorpeste 125 de participanți – antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor din județeleSuceavași întreaga regiune Nord-Est și din țară. Pentru că discuțiile purtate au avut în vizor tema:

„Economia României – încotro?

Cum este influențat mediul privat de evoluțiile economice europene și mondiale?

*Ce soluții concrete au la îndemână antreprenorii din România?”

În deschidere,Mirabela Miron, Președinte OFA UGIR a explicat rațiunea asocierii antreprenorilor în patronat, în ideea de a avea un dialog ferm și eficient, cu rezultate concrete, cu administrația publică centrală și locală. ”Mă bucur că organizăm Conferința la Suceava, unde avem, pe lângă oameni mintioși, și oameni spirituali. Împreună, cu inima și cu mintea, putem schimba România.”

Carmen Fediuc, Președinte OFA UGIR Suceava a arătat că patronatul OFA UGIR oferă mediul potrivit femeilor antreprenor pentru învățare continuă, informare în timp real, promovare a intereselor comune, oferă oportunitatea de a face networking de impact și de a promova produsele/serviciile în țarăși în afara granițelor.”Economia României a trecut prin transformări semnificative în ultimele decenii, dar întrebare persistă: încotro ne îndreptăm în viitor? Femeile antreprenor sunt o forță pentru economia României, aducem inovație, perseverență și viziune în lumea afacerilor. Investițiile în tehnologie și adaptarea la noile cerințe ale pieței sunt esențiale pentru a rămâne competitivi. Vă încurajez să fim deschiși la schimbare, să ne asumăm riscuri și să lucrăm împreună pentru a construi România cu economie puternică, competitivă, mai incluzivă și sustenabilă.”

Amalia Georgescu, Vicepreședinte OFA UGIR regiunea N-E și moderatoarea evenimentului, a subliniat preocuparea patronatului nostru pentru sprijinirea antreprenorilor, în toate județele țării. O comunitate de afaceri închegată oferă mult mai multe șanse tuturor antreprenorilor din respectiva comunitate. ”OFA UGIR oferă această platformă pentru a crea sinergii între antreprenori și a sprijini parteneriatele de dezvoltare.”

Adresăm mulțumiripentru susținerea conferinței naționale OFA UGIR dar și pentru mesajele transmise în deschiderea acesteia, Subprefectului județului Suceava, domnulIoan Cristian Șologon, Administratorului Public al județului Suceava,doamnei Irina Vasilciuc, Primarului municipiului Suceava, domnul Ion Lungu și Prorectorului Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, doamnei Gabriela Prelipcean. Apreciem contribuția acestor instituții adusă lucrărilor conferinței naționale OFA UGIR atât în promovarea intereselor comune cât și în susținerea inițiativelor cu beneficii pentru comunitatea locală.

Discuțiile din primul panel s-au concentrat pe tema Contextul economic european și național: înțelegerea schimbărilor și tendințelor economice, pentru a lua decizii informate în afaceri.

👉CuRoxana Mînzatu, secretară de stat la Cancelaria prim-ministrului, coordonatoare a Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene, am vorbit despre sursele de finanțare pe care le au la dispoziție IMM-urile din România ca să fie cu adevărat competitive la nivel european și mondial, și despre nevoia de schimbare de paradigmă printre antreprenorii români. De asemenea, doamna Mînzatu a subliniat importanța structurilor patronale în dialogul dintre sistemul public și mediul privat nu doar din perspectiva dialogului social, dar și din cea a configurării și personalizării instrumentelor de finanțare pentru IMM-uri care sunt gestionate de către stat.

👉Cu Veronica Arpintin, secretară de stat în Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Moldova, am discutat despre viziunea guvernului Republicii Moldova cu privire la dezvoltarea economică și la rolul IMM-urilor în evoluția țării în perspectiva aderării la Uniunea Europeană și, respectiv, a absorbției fondurilor europene aferente perioadei de pre-aderare. De asemenea, doamna Arpintin a detaliat modul în care guvernul moldovean sprijină întreprinderile în contextul extrem de volatil cauzat de războiul din Ucraina, și a prezentat cum se desfășoară dialogul dintre stat și antreprenori în Republica Moldova.

👉Cu Iacoban Doina, subsecretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am vorbit despre perioada de finanțare nerambursabilă europeană 2021-2027, în cadrul căreia primele apeluri de proiecte pentru IMM-uri se lansează chiar în această toamnă: doamna Iacoban a încurajat antreprenorii ca, prin structurile asociative din care fac parte, sa fie activi în dialogul cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională (cele care gestionează Programele Regionale) și, respectiv, Autoritățile de Management pe celelalte programe operaționale. În plus, doamna Iacoban a răspuns la întrebările primite cu privire la fondurile pentru mediul privat din PNRR: cele pentru producția de energie electrică din surse regenerabile, cele pentru transformarea digitală, cele din REPowerEU, șamd.

👉Teodora Petre, Head of SME Strategy la Raiffeisenbank România, ne-a prezentat cum face banca trecerea graduală de la granturi nerambursabile la instrumente financiare și alte mixuri de finanțare pentru IMM-uri, si ne-a spus cum se adaptează mediul bancar la această schimbare de paradigmă, cum îi sprijină pe antreprenori pe acest drum, dar și cum arată noile oferte și soluții de finanțare pentru mediul antreprenorial din România. De asemenea, doamna Petre a trecut în revistă obstacolele pe care le întâmpină companiile în accesarea unui credit, elementele-cheie în creditare, cele mai importante aspecte urmărite în analiza aplicației de credit, precum și instrumentele pe care băncile le-au dezvoltat pentru a sprijini firmele, printre care și „factory by Raiffeisen Bank”.

👉Cu Tana Alexandra Foarfa, director EuroPuls – Centrul de Expertiză Europeană și consilier politici publice la Parlamentul European, am vorbit despre cum se va schimba economia europeană în următorii ani, despre impactul pe termen mediu pe care îl va avea Inflation Reduction Act din SUA asupra economiei europene, inclusiv prin NZIA (Net Zero Industry Act) propus spre dezbatere de către Comisia Europeană, despre provocările pe care le aduce Planul Industrial Ecologic european pentru antreprenorii din țara noastră, precum și despre oportunitățile de care ar trebui să profite IMM-urile din România în acest context. În plus, doamna Foarfă a subliniat faptul că, pentru viitorul unei economii românești cu adevărat competitive, este vital ca țara noastră să fie activ prezentă la masa discuțiilor europene despre domeniile de activitate și tehnologiile pe care Uniunea Europeană le va finanța cu prioritate în următorii ani, în urma unui dialog real și constructiv cu mediul de afaceri din România.

În panelul 2, pe tema Cum se reflectă schimbările economice în performanța și profitabilitatea companiilor? Strategii și instrumente pentru succesul antreprenorilor,

membrele panelului au fost o sursă de inspirație pentru participanți, oferind prin propriile exemple încredere în reușita activității antreprenoriale, cu condiția să existe deschidere pentru soluții inovative și să fie o activitate cu pasiune și echilibrată.

👉cu Mihaela Tudor, CEO&Fondator Tudor Communications, am punctat importanța vizibilității pentru promovarea firmei, ”pentru a fi o voce a propriei afaceri. A fi vizibil este întotdeauna mai profitabil. Nimeni nu poate vorbi mai bine despre produsele, sau serviciile noastre, decât noi.”

👉 cu Elena Paraschiv-Pop, CEO&Fondator Business Mind&Business Voice, am trecut în revistă top 10 acțiuni strategice recomandate pentru firme, ”pentru o abordare holistică asupra departementului de vânzări și marketing. Pentru că toate intervențiile se reflectă în final pe vânzările firmei.”

👉cu Teodora Mihăiliasa, Fondator Sofiaman, am vorbit despre faptul că ”fondurile europene sunt benefice, ar putea chiar salva visele unui antreprenor. Esențial este însă să se plieze pe necesitățile afacerii.”A recomandat tinerilor antreprenori să aibă grijă și la economisire, să se concentreze pe reinvestire. Tehnologizarea eficientizează cu adevărat procesele din firmă și da, implică costuri considerabile. Resursa umană calificată este foarte importantă, a adresat solicitarea Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava să deschidă specializări tehnice care corespund necesităților pieței. Cele 5 sfaturi pentru tinerele femei antreprenor:

1. Să vă iubiți foarte mult. 2. Să știți să vă vindeți deșteptăciunea. 3. Atenție la cei care vin și ofertează produse și servicii. Nu toate sunt pentru afacerea proprie. 4. Atenție la bani, ”Fă-ți casă după 25 de ani, nu după primul an cu profit”. 5. Să vă iubiți partenerul, ca să fiți înțeleasă și să reușiți.

În încheiere, firmele mici și mijlocii cu capital românesc, pentru a căpăta o voce mai puternică, au fost invitate să se asocieze, sau să adere la structuri asociative ale patronilor, antreprenorilor. Pentru că forța argumentului numeric este în continuare valabilă atunci când vine vorba de promovarea unor modificări legislative, pentru asigurare de condiții corespunzătoare derulării afacerilor.

Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR este patronatul cu peste 700 de membre și partenere femei antreprenor din România, Republica Moldova, Croația și Marea Britanie. Patronatul OFA UGIR contribuie de mai bine de 3 ani, la creșterea importanței rolului femeii în dezvoltarea societății românești, sprijinirea, promovarea femeilor antreprenor și susținerea inițiativelor de business care vor genera produse și servicii inovatoare. Evenimentele și proiectele derulate pot fi descoperite pe site-ul nostru ofa.ugir.ro.