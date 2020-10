Orlando Bloom a dezvăluit cu cine seamănă bebelușa lui cu Katy Perry. La început i s-a părut că seamănă cu mama ei, dar acum e clară asemănarea cu altcineva, potrivit click.ro.

”Când s-a născut, am spus, oh sunt eu în miniatură. Din fericire, are ochii albaștri ai lui Katy, ceea ce este perfect, apoi a început să semene cu mama mea”, a spus Bloom, conform sursei citate.

