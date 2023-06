Orlando Bloom, celebrul actor din seria Lord of The Rings, este noul ambasador Staropramen la nivel global. Anuntul coincide cu spot-ul tv disponibil in Romania incepand cu luna iunie, ce se concentreaza pe istoricul Staropramen, o bere dedicata expertilor in gust.

Staropramen este unul dintre brand-urile premium produse de Bergenbier S.A. in fabrica din Ploiesti, iar gama berii pragheze mai cuprinde sortimentele Staropramen Dark, Unfiltered si 0,0% alcool.

„Suntem incantati de asocierea cu un nume important cum este Orlando Bloom. Staropramen continua sa fie o bere apreciata in segmentul premium din Romania, un brand ce se diferentiaza printr-un gust distinct. Prin acest nou parteneriat la nivel global, Staropramen isi consolideaza statutul de bere facuta de experti pentru experti”, a punctat Bogdan Jianu, Marketing Director Bergenbier S.A.

Spotul TV si activitatea de sustinere a ATL si social media se concentreaza pe istoria de 150 de ani a berii din Praga, prin sloganul „Creata de experti pentru experti.”

„Maestrii berari Staropramen sunt recunoscuti pentru vasta experienta in fabricarea berii, oferind un gust bogat si indraznet. Toate acestea sunt parte din povestea brand-ului nostru, elemente ce ne ajuta sa ne diferentiem pe o piata extrem de competitiva in Romania, in special in segmentul premium. Credem ca publicul va primi foarte bine alegerea lui Orlando Bloom ca ambasador Staropramen” a punctat Virginia Radu, Senior Brand Manager Premium Brands.

Noua campanie este filmata in Praga si are ca tema traditia Staropramen de a produce si servi o bere premium consumatorilor sai.

„Sunt foarte fericit sa reprezint un produs atat de calitativ precum Staropramen. Cred ca este important sa colaborezi cu brand-uri care practica ceea ce predica. Echipa Staropramen vorbeste mult despre calitate si expertiza si cand vine vorba despre aceste lucruri, aceasta este o bere cu un gust grozav, produsa de niste oameni incredibil de talentati”, a spus Orlando Bloom.

In Romania, Staropramen este produsa de Bergenbier S.A si distribuita prin reteaua de parteneri in canalele modern trade si traditional trade, precum si in locatiile HoReCa.