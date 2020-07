S-au săturat să mai stea închişi în casă! Orlando Bloom şi Katy Perry au ieşit la plajă în Malibu, California, SUA. Chiar dacă este însărcinată, cântăreaţa nu se teme de COVID-19.

Nici actorul Orlando Bloom (43 de ani) nu se teme că s-ar putea infecta cu virusul ucigaş. El şi-a arătat muşchii impresionanţi în timp ce a făcut surf în apele Oceanului Pacific. Logodnica lui, Katy Perry (36 de ani), s-a lăudat cu burta sa imensă de femeie însărcinată. Amândoi abia aşteaptă să devină părinţi, la toamnă.

Katy urmează să nască o fetiţă, pentru care încă nu au găsit nume. Vor mai întâi să o vadă. Să vadă ce nume i s-ar potrivi. Katy şi Orlando au devenit iubiţi în ianuarie 2016, după ce s-au întâlnit la a 73-a ediţie a Globurilor de Aur, însă s-au despărţit în 2017, pentru a reveni la sentimente mai bune în aprilie 2018. Orlando a mai fost căsătorit timp de trei ani cu modelul australian Miranda Kerr, împreună cu care are şi un băieţel de 9 ani, iar Katy a fost soţia actorului Russell Brand între 2010 şi 2011. Orlando Bloom are o avere de 40 de milioane de dolari, iar Katy Perry are în conturi 330 de milioane de dolari.

