Dacă Globurile de Aur şi premiile Bafta din acest an au fost un prilej pentru vedete de a promova mişcările Me Too şi Time’s Up şi pentru a purta ţinute negre, celebrităţile au ales să facă paradă de culoare la Premiile Oscar 2018, scrie click.ro.

Una dintre rochiile care a atras toate privirile pe covorul din Los Angeles a fost cea purtată de Rita Moreno. Actriţa portoricană de 86 de ani a venit cu aceeaşi rochie, puţin modificată, pe care a purtat-o în 1962, când a câştigat premiul pentru rolul său din West Side Story, potrivit sursei citate.

