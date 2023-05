Prima ediție a Premiilor Oscar a avut loc la 16 mai 1929, fiind organizată în Hotelul Roosevelt din Hollywood de către Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS).

Au fost decernate premii pentru filme care au avut premiera în perioada 1927 – 1928. Gazdă a fost Douglas Fairbanks, președintele AMPAS. Biletele de intrare au costat 5 dolari iar 270 de persoane au participat la eveniment. Actorii au ajuns la hotel în mașini de lux, mulți fani așteptându-i la intrare.

Premiile au fost create de Louis B. Mayer, fondator al Louis B. Mayer Pictures Corporation (în prezent fuzionată în Metro-Goldwyn-Mayer).

Acesta a fost singura ceremonie a premiilor Oscar care nu a fost difuzată la radio sau la televiziune.

În timpul ceremoniei AMPAS a prezentat Premiile Academiei (cunoscute în special sub numele de OSCAR) pentru 12 categorii. Câștigătorii au fost anunțați cu trei luni înainte de decernare. Unele nominalizări au fost anunțate fără a specifica un film anume, cum ar fi Ralph Hammeras și Nugent Slaughter care au fost nominalizați pentru categoria „cele mai bune efecte inginerești” (retrasă ulterior).

Spre deosebire de ceremoniile care au urmat, actorii sau regizorii puteau primi premiul pentru mai multe filme realizate într-un an. De exemplu, Emil Jannings a primit premiul pentru „cel mai bun actor” atât pentru ”The Way of All Flesh” cât și pentru „The Last Command”.

Mai mult, atât Charlie Chaplin cât și Warner Bros au primit un premiu onorific.

Un aspect interesant este că la prima ediție a Premiilor Oscar au fost două categorii pentru cel mai bun film: „Film Excepțional” (acum cunoscut sub numele de „cel mai bun film”), acordat filmului „Wings” și categoria „Producție Unică și Artistică”, acordat filmului „Sunrise: A Song of Two Humans”.

Începând cu ediția următoare ultima categorie a fost retrasă, astfel încât „Wings” este recunoscut ca fiind primul film care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

