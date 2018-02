La Oscar bijuteriile scumpe sunt pe val. Orice femeie viseaza la astfel de minunatii iar vedetele sunt cele care dau tonul. Chiar daca pasesc pe covorul rosu, unele dintre vedete nu pun mereu accent pe vestimentatie, insa bijuteriile trebuie sa fie intotdeauna spectaculoase.

Celebritatile au avut grija ca la fiecare editie a premiilor Oscar sa se prezinte cu un look fara cusur. Unele dintre ele au mizat pe rochii si coafuri extravagante iar altele au lasat, pur si simplu, ca bijuteriile opulente sa vorbeasca de la sine. Ocazie cu care marii designeri de bijuterii ai lumii s-au intrecut sa-si expuna impresionantele creatii. In plus, cum sa ratezi un astfel de prilej pentru reclama maxima. Toata lumea e cu ochii pe ele. Criticii de moda sunt singurul hop pe care trebuie sa-l mai treaca.

Ce bijuterii prefera sa poarte celebritatile la Oscar?

Bijuteriile opulente si scumpe au fost preferatele vedetelor, la Oscar, anul trecut

Oscarul poate fi considerat seara colierelor. Astfel, si in 2017, bijuteriile opulente si stralucitoare au fost favoritele vedetelor la premiile Oscar. Starurile s-au intrecut in bijuterii cu diamante si pietre scumpe, in cele mai inedite si extravagante forme. Diamantele albe, translucide au fost pe placul marilor celebritati, in timp ce, celebrele chockere si colierele statement au fost preferate in locul bijuteriilor mai fine, de altadata.

Charlize Theron prefera bijuteriile spectaculoase

Superba actrita Charlize Theron nu se poate desparti de bijuteriile spectaculoase.

Rochiile spectaculoase si bijuteriile opulente fac casa buna impreuna, mai ales pe un trup ca al celebrei actrite. Daca in 2016 a ales sa poarte o rochie rosie cu un decolteu impresionant si bijuterii stralucitoare, din platina cu diamante, care i-au completat look-ul de diva sexy, in 2017 ea a ales o rochie cu un decolteu la fel de indraznet, intr-o nuanta aurie si o singura bijuterie la care multe femei viseaza, o pereche indrazneata de cercei, cu diamante de 60 de carate. Coafura specifica anilor ‘60 a lasat sa se vada cerceii de mari dimensiuni cu diamante, in toata splendoarea lor.

Dakota Johnson a preferat bijuteriile vintage

Vedeta a ales un stil complet retro. O rochie in culoarea aurului, cu guler inalt si funda in talie, in combinatie cu un colier in acelasi stil, cu diamante impresionante, din colectia de bijuterii vintage a unui celebru designer francez. Colierul, purtat de celebra actrita din Fifty Shades of Grey, a fost cea mai remarcata bijuterie a serii de Oscar si face parte din colectia de arhiva a casei regale franceze. La fel si inelele cocktail, cu pietre colorate, fac parte din aceeasi colectie privata.

Nicole Kidman a atras atentia cu o pereche de cercei cu diamante

Actrita nu a putut sa se decida si a ales sa poarte la o rochie nude, cu strasuri, si nu doar una, ci mai multe bijuterii. Atat cercei, cat si bratari si inel. Dar cei mai spectaculosi au fost cerceii cu diamante, montati in platina si aur galben. Culoarea rosie, care s-a regasit in pietrele cerceilor a fost complimentata senzual de rujul rosu aprins.

Jessica Biel a optat pentru accente traditionale

Jessica Biel a purtat un colier impresionant care a atras toate privirile. In culoarea rochiei, colierul cu accente tribale a fost semnat de celebra casa de bijuterii a vedetelor de la Hollywood.

Pe langa coliere, vedetele au ales sa poarte cercei deosebiti, inele cocktail spectaculoase sau brose barbatesti.

Emma Stone a ales accentele retro

Odata cu castigarea Oscarului pentru cea mai buna actrita, cu rolul din filmul La La Land, Emma Stone a castigat atentia marilor critici de moda, prin aparitia de senzatie pe covorul rosu, purtand o pereche impresionanta de cercei alungiti, care i-au accentuat si mai mult alura inalta, oferita de lungimea rochiei si o coafura in stilul anilor ‘60.

Alte vedete au ales sa se faca remarcate prin bijuterii cu mesaj, precum brosele purtate de Casey Aflec si Pharell Williams, din rubine si diamante.

La editia din acest an, cele mai prezente bijuterii au fost cele cu diamante, insa de-a lungul timpului, s-au facut remarcate si bijuteriile indraznete, in culori spectaculoase, mai greu de accesorizat, dar care au atras privirile ca un magnet.

Sursa: Woman2Woman.ro