Organizatia Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) a dat startul înscrierilor unuia dintre proiectele sale de succes – ITFest Timișoara, care se adreseaza în special pasionaților de tehnologii din IT și jocuri în rețea.

Anul acesta, cea de-a XVI-a editie se desfășoara în regim exclusiv online în perioada 1-14. Echipa ITFest Timișoara pregatește atât conferințe și workshopuri pe subiectele în tendință ale comunității IT, cât și campionate de jocuri video cu premii pe măsură. Mai mult decât atât, se organizează și un concurs de cosplay pentru fanii producțiilor animate, care încurajează creativitatea și libera exprimare a participanților.

Pentru siguranța participanților, dar și a organizatorilor, echipa ITFest Timișoara va utiliza instrumentele necesare pentru a desfășura activitățile în regim online. Astfel, conferințele și workshopurile vor fi ținute pe platforma Zoom, platforme precum Faceit sau cele specifice jocului. Evenimentele de noutate din prima săptămână care merită menționate sunt:

Pentru secțiunea Conferințe și Workshopuri:

Petru Trîmbițaș – Etapele unui proiect de succes – 1 noiembrie, ora 18:00

– 1 noiembrie, ora 18:00 Adrian Spătaru – Așteptări vs Realitate: Călătoria unui programator – 2 noiembrie, ora 18:00

– 2 noiembrie, ora 18:00 Amber Studio – The Unlimited World of Gaming-Are You In? – 3 noiembrie, ora 18:00

– 3 noiembrie, ora 18:00 Atos – The Power Of PHP – LBDash – 4 noiembrie, ora 18:00

– 4 noiembrie, ora 18:00 Cristian Dascălu, Libertate în IT – Cum funcționeaza piața IT în România – 5 noiembrie, ora 18:00

Pentru secțiunea Game Tournaments:

Minecraft Building Contest – 5 noiembrie

– 5 noiembrie Teamfight Tactics – 6 noiembrie

– 6 noiembrie Counter-Strike:Global Offensive – 6 noiembrie

– 6 noiembrie League of Legends – 7 noiembrie

ITFest Timișoara așteaptă toți împătimiții de jocuri video, anime și doritorii de a-și crea o carieră în domeniul Tehnologiilor Informaționale!

Pentru alte detalii, vă invităm să consultați site-ul proiectului: https://itfest.osut.ro/

„ITFest Timișoara, proiect marca OSUT, este un eveniment care se află în acest an la cea de a XVI-a ediție, având ca scop dezvoltarea interesului în domeniul IT și nu numai. Evenimentele care se vor desfașura în cadrul ITFest Timișoara variază, pornind de la workshopuri legate de startul în IT și până la stadiul de freelancer, urmate de nelipsitele concursuri de programare, cum ar fi Algoritmica, Hackathon, CTF și turneele dejocuri video, precum League of Legends, Minecraft și altele.

Ultima, dar nu cea din urmă, secțiunea Comic Con, o convenție care pune accentul pe benzile desenate și cultura lor, este reprezentată în cadrul ITFest de un concurs de cosplay pentru pasionații de cărți, seriale și filme inspirate din animații.

Obiectivul general al proiectului este atragerea oamenilor către domeniul IT, încercând să le sporim curiozitatea prin evenimente pe placul lor.

Având în vedere rata de incidență a virusului SARS-Co V-2 în România, aceasta ediție se va desfășura în regim online, neafectând, însă, bunul mers al lucrurilor. Acestea fiind spuse, vă așteptăm pe toți, indiferent de vârstă, la acest eveniment care va avea loc între 1-14 noiembrie. ” – Vanciu Cătălin-Marian.