Deși Otilia este una dintre artistele românce care se bucură de un imens succes internațional, gândurile sale s-au îndreptat către țara natală, la începutul acestui an.

Otilia a lansat ”Frunze”, o piesă în limba română, produsă în studioul JHaps Records, de către Andrei Murariu (orchestrație), Stelian Savu (muzică&versuri) și Ramon Pal (mix&master).

https://www.youtube.com/watch?v=zQLrrfOc7nU

Tema piesei este iubirea neîmpărtășită, iar versurile exprimă sentimentul de goliciune și amărăciune după o mare dezamăgire. Otilia îl compară pe el cu un brad – arbore veșnic verde, imun și neschimbat, indiferent de anotimp, iar pe ea, cu un arbore foios, care-și pierde frunzele și rămâne golită de sentimente.

Videoclipul a fost filmat în luna decembrie, în împrejurimile Sibiului.

Otilia este o artistă nu doar foarte iubită și apreciată de către fanii din toate colțurile lumii, ci și extrem de activă!

Ea a lansat în urmă cu aproape 3 luni ”Prisionera” – piesă care se bucură de un mare success, iar luna trecută a lansat un remix al piesei ”Sleepless Nights”, cu un videoclip care a fost filmat în Pakistan.

Cu toate acestea, se vehiculează că artista urmează să lanseze în curând un alt videoclip, care promite să fie ceva inedit! În noiembrie 2017, Otilia a câștigat premiul ”Best Balkan Artist” la gala DAF

BAMA MUSIC AWARDS din Hamburg, Germania, iar anul acesta, artista este nominalizată la categoria ”Best Balkan Artist” în cadrul premiilor GOLDEN PANTHER MUSIC AWARDS 2018, din NEW YORK, capitala muzicii.

Succesul Otiliei a început în 2014, când a lansat Bilionera – hitul international care însumează peste 500 de milioane de ascultări pe toate canalele de Youtube, ocupând locul I în Europa de Sud-Est. Artista a strâns până în prezent peste 2 milioane de fani pe Shazam, Facebook și Instagram, peste 500 de milioane de vizualizări pe Youtube și Spotify și a fost #1 în topurile radio din România și din străinătate.