Noul single al Otiliei ocupa imediat dupa lansare locul #32 in Trending Youtube si 400.000 vizualizari. Se intituleaza „Adelante”, iar filmarile videclipului au fost realizate in Turcia.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiQo7nAkQHU

Succesul artistei se datoreaza in mod special hitului „Bilionera” ce insumeaza peste 500 millioane de vizualizari, dar si al altor piese precum „Diamante”, „Aventura”, „Passion” impreuna cu Shaggy si bulgaroaica Andrea si multe altele.

In ultimul an a fost premiata de doua ori „Best Balkan artist” in Germania si New-York, iar in luna iunie a.c va fi prezenta la alte doua evenimente in Cipru si Liban pentru a ridica inca doua premii.