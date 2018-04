Piesa se numește I Don’t Know și este o colaborare cu Deejay Fly, iar videoclipul a fost filmat la New York, de către regizorul Richard Stan.

Video: https://youtu.be/WwFeUhv0_rU

”Am pus mult suflet la această piesă și pot spune că este preferata mea! Îmi place mult întregul proiect, am fost foarte entuziasmată să filmez la New York și am ajuns acasă cu amintiri frumoase!”, afirmă Otilia.

Artista a vizitat pentru prima oară New Yorkul, la sfârșitul lunii februarie, timp de câteva zile, împreună cu managerul său, Ionuț Bejinariu și regizorul Richard Stan. După ceremonia de decernare a premiilor Golden Panther Music Awards 2018 la care au participat, aceștia au luat la pas ”capitala lumii” sau ”orașul viselor” – așa cum mai este numit New Yorkul și au combinat distracția cu munca, reușind să surprindă cadre ”ca-n filme” pentru noul videoclip.

”Mă mândresc că am reușit să filmez în orașul lui Notorious B.I.G., KRS-One, Nas, Jay-Z sau 50 Cent. New Yorkul este, într-adevăr, special, iar în videoclip am vrut să evidențiez lucrul ăsta. Am ales să filmez cu Otilia în locații reprezentative, am mers foarte mult pe jos, a fost o experiență marfă”, povestește Richard Stan.

Broadway, Times Square, Brooklyn Bridge, Statuia Libertății, Empire State Building, Trump Tower și New Jersey sunt câteva dintre locațiile-cheie unde regizorul a ales să filmeze cu Otilia pentru acest videoclip.

Proiectul a fost lansat sub sigla JHaps Records, muzica: Alexandru Pal, mix&master: Alexandru Truță, versuri: Diana Elena Păcurar și Andreea-Loredana Mînicuță, artwork: Catalin Cristea @Massy

Pe lângă călătoriile dese pe care le face pentru a susține concerte în diferite colțuri ale lumii, Otilia petrece mult timp și în studio. Artista a lansat 5 videoclipuri în ultimele 6 luni și deja se pregătește pentru o altă serie de filmări.