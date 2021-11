Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, este de părere că normal era ca în fiecare școală Consiliul de Administrație să-și asume decizia cu privire la funcționarea unității. Tată a doi copii care merg la școală, Ovidiu Doroftei a făcut declarația, la Radio Top, în contextul în care Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât că pot fi deschise cu prezență fizică doar școlile unde rata de vaccinare anti-COVID a personalului este de cel puțin 60%. Celelalte unități funcționează în format online. Șeful Poliției Locale Suceava a afirmat: „În consiliile de administrație sunt oameni ce reprezintă interesele corpului profesoral, ale elevilor, ale sindicatelor, ale administrației publice locale. Sunt oameni din comunitate care pot lua asumat o decizie, ca la universitate. Fiecare școală trebuie să aibă o autonomie reală. Zilele astea m-am gândit mult la sistemul de autonomie pe care îl au cei din învățământul universitar. Bine, până la un punct, dar beneficiază de o autonomie și adoptă anumite decizii”. Fost prefect și viceprimar al Sucevei, Ovidiu Doroftei a adăugat: „Copiii vor în sălile de clasă. Mai ales copiii din clasele terminale care au de susținut niște examene și care vor fi în concurență directă cu elevii care merg la cursurile față în față”. De exemplu, în municipiul Suceava, numai în 15 din cele 29 de unități școlare cu personalitate juridică, orele se țin cu prezență fizică.

