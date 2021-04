Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, este încrezător că reabilitarea Parcului Șipote va însemna înfrumusețarea acestuia pentru relaxare și nicidecum distrugerea lui. El a declarat, la Radio Top: „Angajamentul municipalității este acela de a reda parcul spre recreere, nu de a-l transforma într-o zonă de consum sau de producție. Cum am văzut și-n Anglia, în anumite zone din parcuri este permisă plimbarea și sunt doar poteci de picior. Nu ai voie să iei o crenguță. Am văzut o inițiativă în care niște arbori marcați din Șipote au fost adoptați, au fost îmbrățișați. Exploatarea o face în continuare Direcția Silvică. Cei de la Silvic sunt singurii și cei mai în măsură să o facă într-un mod foarte judicios. Însă, niciodată n-a fost o exploatare forestieră în Șipote și nici nu va fi vreodată. Nu va fi nici o zonă de construcții acolo. Sigur, vreau să merg cu bicicleta prin Șipote, cum vreau să merg și cu piciorul, și-atunci e clar că am nevoie de alei. E nevoie să fie facilitat accesul și pentru persoanele cu dizabilități. Vorbim de accesibilitate și pentru copii, pentru trotinete, pentru biciclete, pentru tot felul de activități de recreere. Adică, am o bicicletă de tip mountain bike și nu pot merge să mă plimb prin Șipote? Nu cred așa ceva. Deci, sunt și pentru picior și pentru bicicletă”. Șeful Poliției Locale a mai spus că în parc trebuie create locuri pentru accesul utilajelor de salubrizare și a adăugat: „Am zis, mai este nevoie de accesibilitate pentru toate categoriile: de la copii la bătrâni, de la persoane care vor să fac sport, să facă mișcare, la persoane cu dizabilități, de la trotinetă la bicicletă. Totodată, mă aștept să găsesc sursă de apă, chiar dacă e cișmea, o bancă pe care să mă odihnesc și câteva aparate de fitness”. În același timp, Ovidiu Doroftei nu concepe ca Parcul Șipote să nu fie cuplat la sistemul de supraveghere al Primăriei. El a afirmat: „O zonă atât de ofertantă pentru cetățeni, ca zonă de recreere și de agrement, poate fi la fel de ofertantă și pentru persoanele cu intenții mai obscure, mai ascunse. Din acest motiv, este neapărat nevoie de sistemul de supraveghere”.