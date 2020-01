Liderul interimar al organizației județene ALDE Suceava, Ovidiu Milici, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că partidul pe care îl conduce a redevenit frecventabil. Ovidiu Milici a spus că din momentul în care a preluat conducerea ALDE Suceava a reușit să estompeze turbulențele și să oprească „hemoragia de resursă umană”. Milici a declarat că din septembrie și până în prezent nu a fost o perioadă ușoară pentru ALDE Suceava, în condițiile în care au existat convulsii și turbulențe în organizației. „Timpul, munca și seriozitatea le estompează. La această dată vă pot pot spune că organizația județeană ALDE Suceava a redevenit și este un partid frecventabil, iar că hemoragia de resursă umană nu a fost atât de accentuată pe cât se credea sau cum aveau așteptări neprietenii politici. A fost o hemoragie de resursă umană și mă refer aici la cei doi primari, din trei câți a avut ALDE Suceava, cel de la Bosanci și consilierii care încă îl mai susțin și de doamna primar de la Capu Câmpului. Plus apropiați, cunoscuți ai fostului președinte și e o chestiune firească și naturală. Aceste turbulențe s-au estompat. Organizația este în creștere. Alături de noi au venit și vin în continuare oameni de valoare, pentru că ALDE Suceava este un partid care oferă și primește valoare”, a mai declarat liderul ALDE Suceava.

El a spus că filiala județeană a intrat în linie dreaptă pentru alegerile locale din 2020. „La această dată pot spune că avem creionate deja candidaturi pentru funcția de primar și liste complete de consilieri locali în 32 de localități din județul Suceava, din 114. Sigur, avem și vulnerabilități. Într-un timp foarte foarte scurt, atât eu cât și colegii mei am încercat să ne conectăm și eu zilnic sunt în teren. De această dată plecăm de pe premise absolut sănătoase. În momentul în care a trebuit să intrăm, să spargem acel lacăt sinistru și la propriu și la figurat de pe ușa acestui sediu, baza de date pur și simplu ne-a fost furată, plus logistica pe care o avea ALDE în acest sediu. Dar pe de altă parte, m-am gândit că poate ni s-a făcut un bine. Pentru că am început de la zero. Am spus fiecărei organizații locale din acest județ dacă vrem să mergem la o luptă cu mai multe forțe politice importante deloc de neglijat, din județul Suceava, doi coloși politici, PNL și PSD, dar și celelalte formațiuni politice, nu ne va fi deloc ușor. Iar seriozitatea, munca și tenacitatea sunt singurele prin care ne vom putea impune între acești coloși politici din județul Suceava. Eu mă declar mulțumit de modul în care decurg lucrurile. Sunt vulnerabilități, îmi dau toată silința să le corectăm și vreau să le spun sucevenilor că ALDE Suceava este o echipă care a renăscut. Este o echipă tânără”, a precizat Milici. El a precizat că își dorește ca ALDE Suceava „să meargă pe propriile picioare în alegerile locale”.