Consilierul local liberal, Ovidiu Paul Hrițcu, președintele Comisiei de tineret și sport din deliberativul local, a declarat că sportul are mare susținere din partea administrației locale arătând că resurse financiare importante sunt direcționate în vederea creării de condiții pentru marea performanță. Hrițcu a salutat începerea lucrărilor la baza sportivă din zona Metro care include un teren de fotbal tip UEFA subliniind că acolo va lua ființă un complex sportiv care va avea în componență mult așteptata sală polivalentă de 5.000 de locuri dar și un teren de fotbal modern care-l va înlocui pe cel din Areni.

„Pregătim infrastructura pentru viitoarele performanțe ale sportivilor suceveni”, a spus consilierul local liberal. El a menționat că sportul sucevean se poate lăuda cu performanțe notabile amintind că în top se află handbalul , CSU Suceava activând cu succes în Liga Națională. Mai mult, a amintit el, echipa de handbal a Universității ”Ștefan cel Mare” a devenit campioană europeană universitară la Jocurile Europene Universitare găzduite în iulie de orașul polonez Lodz. Și fotbalul se află pe un trend ascendent, arată Ovidiu Paul Hrițcu, FC Foresta situându-se pe primul loc în Liga a treia. Consilierul local liberal a amintit și de rezultatele foarte bune obținute de Clubul Sportiv Municipal Suceava, acolo unde deține și calitatea de administrator. ”Avem rezultate excelente la canotaj, bune la atletism, box și lupte. Avem echipa de rugby în Liga I si de curând si la volei suntem in Liga I unde sperăm ca vom face o figură buna”, a mai spus Ovidiu Paul Hrițcu.