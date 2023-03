Ovidius Clinical Hospital, cel mai mare spital privat multidisciplinar din Sud-Estul României, devine primul Centru de referință și training Siemens Healthineers din România. Totodată, spitalul din Ovidiu, se extinde la începutul lunii aprilie cu o nouă clădire de spital în care vor funcționa și cele două centre dedicate de oncologie și radioterapie și de cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară. Această dezvoltare este rezultatul celei mai mari investiții private în domeniul sănătății din Sud-Estul României din 1989 și până în prezent: 28 de milioane de euro.

„Această colaborare reprezintă un pas important pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România, precum și o oportunitate pentru Ovidius Clinical Hospital de a oferi pacienților acces la cele mai avansate tehnologii medicale. Realitatea dobrogeană este aliniată cu cea a întregii Românii: bolile cardiovasculare și oncologice sunt pe primele locuri în incidența și creșterea numărului de cazuri, așa că, în mod firesc, ne extindem activitatea înspre nevoile reale, așa cum am făcut-o din prima zi. Pacienții noștri vor beneficia de dotări și tehnologie unică în România și de medici supraspecializați în cele mai importante centre medicale din Europa. Nu doar că suntem aliniați standardelor tehnologice europene, ci ne poziționăm, prin calitatea actului medical și a capacităților de tratament și îngrijire multidisciplinare, ca lideri în segmentul oncologic și cardiologic”, a declarat Ș. L. Dr. Nicolae Ciufu, medic primar chirurgie generală și unul dintre fondatorii Ovidius Clinical Hospital.

A fi primul Centru de referință Siemens Healthineers din România este o recunoaștere a faptului că Ovidius Clinical Hospital are competențe și experiență avansată în utilizarea și gestionarea produselor și soluțiilor Siemens Healthineers în domeniul medical, dar și că deține capacitatea de a furniza servicii de înaltă calitate, inclusiv de diagnosticare, tratament și îngrijire a pacienților, utilizând tehnologia Siemens Healthineers. Din perspectiva acestui parteneriat strategic, Ovidius Clinical Hospital va avea acces la cele mai noi tehnologii, produse și soluții Siemens Healthineers, aspect care certifică perfecționarea constantă a echipei medicale și implicit a serviciilor oferite pacienților și bineînțeles la creșterea șanselor de recuperare și de îmbunătățire a stării lor de sănătate.

Astfel de tehnologii includ angiograful Artis Icono Floor, un sistem angiografic unic în România, ce permite imagini clare și precise ale vaselor de sânge, astfel încât medicul să poată vedea în detaliu structura acestora și eventuale anomalii. Digitalizarea actului medical și eficientizarea fluxurilor operaționale reprezintă beneficii directe în relația cu pacientul, de aceea una din prioritățile Ovidius Clinical Hospital a fost achiziția unei soluții Syngo Virtual Cockpit – clasându-se în primele 10 centre de referință Siemens Healthineers din Europa care dispun de această soluție digitală. Azi, în România, Ovidius Clinical Hospital devine primul spital multidisciplinar care are această soluție implementată și funcțională. Această tehnologie oferă medicilor posibilitatea de a controla dispozitive medicale, cum ar fi sistemele de imagistică, printr-un sistem de control virtual, de oriunde, facilitând accesul la îngrijire rapidă și scurtând timpul de pe listele de așteptare ale pacienților. De asemenea, ajută la îmbunătățirea acurateței și eficienței tratamentului, asigurând o experiență mai sigură și mai confortabilă pentru pacienți.

În România, sistemul de radioterapie Halcyon de la OCH va fi cel de-al 10-lea din țară livrat și primul din regiunea de Sud-Est funcțional.

Acceleratorul Liniar Halcyon a devenit un deschizător de drumuri în lumea radioterapiei, acesta încorporând sisteme de automatizare inteligentă care ajută la reducerea timpului de tratament. În multe cazuri, pacienții pot intra și ieși din centrul de radioterapie în mai puțin de 15 minute pe zi, de-a lungul întregului tratament. Construit în jurul pacientului oncologic, Halcyon nu numai că oferă tratamente vitale, dar o face într-un mod mai puțin intimidant și mai confortabil.

MAGNETOM Lumina este un sistem de rezonanță magnetică cu intensitatea câmpului magnetic de 3T. Sistemul este dotat cu tehnologia BioMatrix, unică pe piață, disponibilă numai la Siemens Healthineers, prin care sistemul, în mod automat, se adaptează la pacient, nu pacientul la sistem. Echipamentul se adaptează la pacient și efectuează investigații în respirație liberă, chiar dacă pacientul prezintă dificultăți în susținerea respirației controlate, omogenizează automat câmpul magnetic când pacientul are introduse în corp diferite proteze compatibile RM, dar care artefactează zona de investigat și se adaptează la pacient în cazul în care acesta se mișcă în timpul scanării. Pacienții cu patologie cardiacă beneficiază de posibilitatea unei investigații complete, fiindcă echipamentul MAGNETOM Lumina este echipat cu toată tehnologia necesară unei examinări de cord, cu toate secvențele care sunt necesare, indiferent de patologia cardiacă și indiferent de starea pacientului, având în configurație cel mai modern soft de post-procesare cardiacă.

SOMATOM Go Top este un sistem de computer tomografie cu 128 slice-uri reconstruite cu o viteză remarcabilă de rotație a tubului de raze X, de 0,33 secunde, care permite examinări extrem de rapide, indiferent de patologia pacientului și de starea acestuia. Sistemul este dotat cu tehnologie de inteligență artificială care ajută operatorul să seteze automat protocolul de scanare, în funcție de condiția pacientului, astfel încât, atunci când pornește scanarea, sistemul deja are setate toate opțiunile necesare investigării. Mai mult, inteligența artificială este „companionul” operatorului, ghidându-l în toate aspectele investigației, fiind lângă el la fiecare pas, evitând astfel apariția vreunei erori sau întârzieri în scanarea pacientului.

Astfel, având ca scop atingerea performanțelor maxime pentru orice tip de scanare, acest echipament este dotat cu softuri de investigație pentru examinările de cord, oncologice, dar și de orice alt tip.

Tehnologiile nou achiziționate sunt complementare și reprezintă un upgrade la gama de imagistică deja existentă din cadrul Policlinicii OCH Constanța și a spitalului din Ovidiu.

„Acest parteneriat și desemnarea Ovidius Clinical Hospital ca Centru de referință Siemens Healthineers este cu adevărat o premieră națională care se traduce în faptul că spitalul OCH beneficiază în totalitate de aparatură și tehnologie marca Siemens Healthineers, ceea ce contribuie semnificativ la oferirea unor servicii medicale de calitate superioară. Astfel, cele două noi centre, Centrul de Oncologie și Radioterapie și Centrul de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, cu care se va extinde Ovidius Clinical Hospital din aprilie a.c. vor încorpora în urma acestui parteneriat strategic cele mai recente inovații și tehnologii medicale ale Siemens Healthineers în România”, a declarat Dr. Claudia Oanea, Managing Director Siemens Healthineers România.

Centrul de Oncologie și Radioterapie OCH și Centrul de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară OCH vor fi inaugurate la începutul lunii aprilie și vor avea în dotare, în urma acestui parteneriat strategic, cele mai recente inovații și tehnologii medicale ale Siemens Healthineers în România. Aceste echipamente și servicii vor permite spitalului să ofere pacienților tratamente precise, eficiente, minim invazive, rapide, ajutând astfel la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale și a rezultatelor terapeutice.

Cele două centre reprezintă cea mai mare investiție privată în domeniul sănătății din Sud-Estul României din 1989 și până în prezent, cu o valoare totală de 28 de milioane de euro. Noua clădire are o suprafață totală de 6.500 de metri pătrați și va dispune de 68 de paturi, două buncăre de radioterapie, bloc operator cu sală de chirurgie cardiovasculară și laborator de radiologie, cardiologie și angiografie. Punerea în funcțiune a noilor centre de specialitate asigură peste 250 de noi locuri de muncă, Ovidius Clinical Hospital ajungând astfel la peste 700 de angajați și colaboratori.

Pentru aceștia, dar și pentru ceilalți medici din întreaga țară, experții globali ai Siemens Healthineers vor folosi tehnologiile de ultimă generație și facilitățile Centrului de referință și training Ovidius Clinical Hospital pentru a derula programe de specializare. Cursurile sunt gratuite și includ etape de teorie și practică, asigurând creșterea gradului de expertiză al medicilor prin crearea unui mediu profesionist de schimb de experiență.

Despre Ovidius Clinical Hospital OCH:

Ovidius Clinical Hospital, cel mai mare spital privat multidisciplinar din Sud-Estul României, și-a câștigat o reputație deosebită încă la deschiderea din 2014, datorită calității actului său medical, care rezidă din diagnostic prompt și tratamente eficiente, medici cu experiență și tehnologie de ultimă generație. Din primăvara anului 2023, Ovidius Clinical Hospital pune la dispoziția pacienților servicii medicale noi, prin deschiderea unui nou corp de spital în care vor funcționa și Centrul de Oncologie și Radioterapie OCH și Centrul de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară OCH. Totodată, se marchează o premieră națională: OCH devine primul Centru de referință și training Siemens Healthineers din România. Cu o valoare totală de 28 de milioane de euro, Ovidius Clinical Hospital este cea mai mare investiție privată din Sud-Estul României în domeniul sănătății din 1989 până astăzi, peste 8 milioane de euro reprezentând achiziția aparaturii necesare pentru ca pacienții să beneficieze de cele mai avansate tehnologii în domeniul oncologiei, radioterapiei, cardiologiei intervenționale și chirurgiei cardiovasculare, asigurând astfel cel mai înalt nivel de tratament medical disponibil.

Despre Siemens Healthineers:

Siemens Healthineers AG (cotată la bursa din Frankfurt, Germania: SHL) este pionierul inovațiilor în domeniul asistenței medicale, pentru toată lumea, oriunde. În calitatea sa de companie lider de piață în domeniul tehnologiei medicale cu sediul în Erlangen, Germania, Siemens Healthineers și companiile sale regionale își dezvoltă în mod continuu portofoliul de produse și servicii cu aplicații susținute de AI și oferte digitale care joacă un rol din ce în ce mai important pentru generația următoare de tehnologie medicală. Aceste aplicații noi vor consolida bazele companiei în domeniul diagnosticării in vitro, terapiei ghidate prin imagine, diagnosticării in vivo și terapiei inovatoare împotriva cancerului. Siemens Healthineers oferă, de asemenea, o gamă de servicii și soluții pentru îmbunătățirea capacității furnizorilor de asistență medicală de a oferi îngrijire eficientă, de înaltă calitate. În exercițiul fiscal 2022, care s-a încheiat la 30 septembrie 2022, Siemens Healthineers, care are aproximativ 69.500 de angajați în întreaga lume, a generat venituri de aproximativ 21,7 miliarde EUR, cu o valoare ajustată a veniturilor înainte de dobânzi și taxe (EBIT) de aproximativ 3,7 miliarde.