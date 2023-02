Marea finală de la Chefi la Cuțite a adus numeroase controverse. Oxi a povestit în cadrul unui live făcut pe rețelele de socializare că nu s-a văzut la TV tot ce trebuia să se vadă și a fost foc și pară, de-a dreptul, pe situația în sine!

„Sunt și părți care nu s-au dat. Nu mi-aș fi ales echipa, aș fi făcut la fel ca Adrian. Manciu a tăiat carnea foarte groasă, peștele era crud. Florin se duce probează, spune pe interviu că inelele alea nu se pot face pentru că aluatul era prea moale. Când Ștefania a văzut că e prea moale, a început să plângă. M-am dus să încerc, gata, Oxi s-a dus să saboteze. L-am rugat pe Manciu să nu mai țipe la mine. Când am spus de regie, m-am referit la mine, că am spus ce am simțit. Dar nu confundați regia cu montajul. În montaj nu au cum să bage tot, bagă nucleul. Că altfel nu ar fi două ore jumate, ar fi 10 ore. M-am dus cu Raluca în spate, am încercat să o calmez, dar asta nu s-a mai dat. Raluca nu știe să își folosească tonul. Dacă aș fi vrut să sabotez, aș fi sabotat. Jurații nu au găsit nimic suspect în farfurie. Multe elemente au fost făcute de mine.”, a povestit Oxi de la Chefi la Cuțite, într-un live pe contul ei de TikTok, potrivit click.ro.

