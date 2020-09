Ozana Barabancea (51 ani), profesoară de canto şi solistă de jazz, a decis să sară în ajutorul pacienţilor cu forme grave de COVID – 19. Prin urmare, vedeta a mers la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Bucureşti şi a donat plasmă, potrivit click.ro.

”Azi am făcut o faptă bună! Am donat plasmă! Important este că, fiind sănătoasă, îi pot ajuta pe semenii mei!”, a anunţat soprana pe pagina ei de Instagram. “Am fost la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, unde am fost tratată regeşte! Plasma mea contează! Sângele este important! Aşa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine, şi eu ajut la rândul meu! Dar din dar se face Rai. Am plecat de acolo fericită! Ajutaţi! Donaţi dacă sunteţi curajoşi şi sănătoşi la trup, minte şi spirit! Aveţi grijă de voi şi de familiile voastre. Binecuvântări tuturor!”, a adăugat ea, conform sursei citate.

