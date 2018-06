Cântăreața Ozana Barabancea a reușit să slăbească semnificativ, în urma unei operații de micșorare a stomacului. Cum nu avea suficientă voință pentru a se apuca de sport sau de diete, intervenția chirurgicală a fost singura soluție salvatoare pentru solistă, în lupta cu kilogramele în plus, care o deranjau, notează click.ro.

„Grăsimea și obezitatea nu sunt lucruri facile pentru mersul bun al vieții noastre. Te miști mai greu, te izolezi, ai un alt psihic. Eu sunt o persoană activă și am făcut această operație pentru a fi utilă semenilor mei. Vreau să fiu și soacră, vreau să fiu și bunică. Eu acum am și un nou proiect, dirijez. După spectacol eram pur și simplu terminată. Mi s-a întâmplat să-mi scape partitura pe jos, fiind foarte grasă nu am putut să mă aplec. A fost moment de tensiune intimă. (…) Dacă văd pozele de acum un an sau doi, mă întreb «Doamne, cum am putut?»”, a mărturisit Ozana Barabancea, pentru revista Viva, potrivit sursei citate.

