Decizie importantă pentru Ozana Barabancea. Jurata de la ”Te cunosc de undeva” este pe cale să își schimbe viața întru totul. Marți, 20 iunie, Ozana va face o operație de micșorare a stomacului și este extrem de încântată de această intervenție, potrivit click.ro.

”De marți incolo se vor întâmpla niște lucruri superbe, zic eu, pe care le-am aflat de curând. Nu am știut că se poate face o operație de gastric sleeve, adică de micșorare de stomac. Unii prieteni m-au sfătuit să nu o fac, alții m-au dus chiar și în Turcia. Am fost acolo, am văzut clinica și m-am programat pentru 4 iulie, însă m-a durut foarte tare în capul pieptului într-o seară și am chemat salvarea. În urma unor analize, m-am decis să fac operația pe 20 iunie, în România. Prefer să fiu operată aici pentru că este țara mea, sunt foarte mulți doctori buni, dar și spitalele sunt bune”, a declarat Ozana în cadrul unei emisiuni Antena Stars, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/ozana-barabancea-vrea-sa-slabeasca-cu-orice-pret-vedeta-isi-micsoreaza-stomacul