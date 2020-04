O aeronavă de tip C-27J Spartan aparținând Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni de evacuare medicală, a efectuat sâmbătă, 11 aprilie, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, o misiune umanitară de urgență pe ruta București – Suceava și retur, pentru transferul unui pacient aflat în stare gravă, confirmat pozitiv SARS-CoV-2, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Aeronava a avut la bord o echipă a SMURD București, precum și un modul de izolare dotat cu aparat de ventilație mecanică și o grupă pentru decontaminarea personalului și a echipamentelor.