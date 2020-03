Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, Irina Badrajan, sfătuiește pacienții să-și cumpere medicamente din banii lor, în condițiile în care nu pot fi prescrise rețete compensate și gratuite, fiindcă platforma online care gestionează cardurile de sănătate este blocată de mai multe zile. Doctorița Badrajan a adăugat că până la remedierea situației, medicii de familie nu sunt dispuși să prescrie rețete offline deoarece uneori au fost nevoiți să suporte costul medicamentelor. Asta, pentru că rețetele nu au fost înregistrate în sistem.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating