Vineri, 8 decembrie 2017, la GPN Milişăuţi au avut loc primele activităţi ale proiectului LeAF „PĂDUREA TE HRĂNEŞTE”, proiect desfăşurat în colaborare cu Eco–Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia. La această activitate a participat un număr de 15 preşcolari din grupa mică de la GPN Milişăuţi, îndrumaţi de doamna educatoare Georgeta Laurus şi 17 elevi din clasa I de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, îndrumaţi de domnul învățător Nicon Flutur.

Proiectul deschide o nouă perspectivă asupra lecţiilor desfăşurate în pădure, ca sală de clasă, și are ca scop ocrotirea pădurilor şi cunoaşterea beneficiilor oferite de acestea.

Copiii învață că fructele de pădure sunt bune pentru imunitate şi îi feresc de o mulţime de boli; au degustat dulceaţă de măceşe, de afine şi de fragi, sirop de zmeură şi miere cu cătină, ceai de fructe de pădure şi socată, toate oferite de către organizatorii evenimentului de la GPN Milișăuţi. Nu a lipsit nici zacusca de ciuperci ocazie cu care ei au aflat că și ciupercile sunt bune pentru imunitate, pentru combaterea stării de oboseală, pentru sănătatea dinţilor și a oaselor și pentru memorie, ajutând, printre altele, și la o mai bună concentrare.

Proiectul coordonat de ec. Iulia Buzuleac şi iniţiat de Eco–Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, se desfăşoară în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Milişăuţi, Primăria comunei Şcheia și After School Mihoveni.

La activitate au fost invitați primarul comunei Şcheia, dl. Vasile Andriciuc, primarul orașului Milişăuţi, dl. Mircea Laurus, directorul Şcolii Gimnaziale Milişăuţi, prof. Dănuţ Onufreiciuc şi directorul Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, prof. Ioana Bahrincean.