Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodărie din satul Zaharești, comuna Stroiești.

La sosirea echipajelor, ardeau construcțiile din gospodărie, cu pericol de propagare la vecinătăți.

Incendiul a fost lichidat la ora 5:25.

Au ars: depozitul de furaje pe o suprafață de 100 mp, adăpostul de animale pe 50 mp, acoperișul casei de locuit pe 60 mp, pereții casei pe 15 mp, circa 20 de tone de fân, 2 tone de paie, 3 tone de coceni de porumb și alte bunuri. S-au degradat pereții și planșeul casei pe 100 mp, elemente de tâmplărie din PVC, obiecte de mobilier și alte bunuri.

Flăcările au izbucnit din depozitul de furaje, cel mai probabil din cauza utilizării necorespunzătoare a unor materiale explozive (pocnitori, artificii sau petarde).

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat două case de locuit și o anexă, aflate în imediata apropiere. Au mai fost salvate și animalele din gospodărie (un cal, un vițel, trei porci și două vaci).