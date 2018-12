Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Siret au intervenit sâmbătă cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Bălcăuți.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat grajdul și depozitul de furaje, corp comun, cu pericol de propagare la casa de locuit.

Incendiul a fost lichidat la ora 19:10.

Au ars: astereala acoperișului grajdului, pe aproximativ 40 mp, pereții din lemn pe aproximativ 50 mp, planșeul pe 40 mp, circa 5 tone de furaje depozitate în interior și acoperișul depozitului de furaje. S-au degradat pereții din lemn ai construcției pe aproximativ 100 mp.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice (de încălzire) lăsate sub tensiune.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat locuința proprietarului.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating