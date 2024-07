Pompierii militari suceveni au prezentat bilanțul intervențiilor în urma vijeliilor și ploilor torențiale de marți după amiază.

Oraș Gura Humorului: o intervenție pentru îndepărtarea materialelor de construcție distruse, la un acoperiș de casă luat de vânt și o intervenție pentru evacuarea apei dintr-o curte.

Comuna Capu Codrului: intervenție pentru evacuarea apei dintr-o curte inundată.

Oraș Salcea: intervenție pentru îndepărtarea materialelor de construcție distruse, la un acoperiș de casă luat de vânt.

Oraș Salcea, localitatea Plopeni: o intervenție pentru tăierea unui arbore căzut pe un autoturism și misiuni de evacuare a apei din două beciuri ale unor gospodării.

Comuna Moara: șase misiuni de evacuare a apei din subsoluri și curți.

Municipiul Suceava: patru misiuni de evacuare a apei dintr-un garaj, un subsol, o curte și din parcarea Gării Suceava Nord (Burdujeni).

Misiunile pompierilor au fost asigurate cu 12 autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și 60 de militari.