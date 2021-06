Ploile torențiale căzute astăzi au creat probleme în mai multe zone ale județului, a informat pe facebook prefectul Iulian Cimpoeșu. El a anunțat că pompierii suceveni au intervenit în cinci locații din județ:

– două curți inundate la Slatina – Herla;

– drum comunal acoperit de apă în Preutești – Basarabi;

– podeț colmatat pe str. Vasile Pârvan din municipiul Suceava;

– canalizare privată înfundată în Verești;

– curte inundată pe str. Eraclie Porumbescu din municipiul Suceava;

”Problemele apărute în țară, în special în județele din estul României, dar și soluțiile pentru gestionarea lor au fost discutate și astăzi, începând cu ora 16.00, într-o videoconferință desfășurată cu participarea primului ministru Florin-Vasile Cîțu, a miniștrilor Lucian Nicolae Bode (MAI) și Barna Tanczos (MMAP) și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat.Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și intervin zi și noapte pentru îndepărtarea pericolelor cauzate de precipitațiile abundente, iar cetățenilor județului Suceava le transmit rugămintea de a lua în serios avertizările meteorologice și hidrologice, pentru a fi în siguranță!”, a transmis prefectul.