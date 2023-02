Uitați tot ce credeați că știți despre Pamela Anderson (55 de ani)! Faimoasa blondă este mai mult decât un „iepuraș” Playboy si o vedetă din „Baywatch”. Click! îți prezintă secretele expuse de actriță, în noul ei documentar Netflix, „Pamela, o poveste de dragoste”, care a fost lansat oficial ieri.

Puțini știu că Pamela a vrut să își ucidă bona, în copilărie. „Părinții mei credeau că este o bonă bună, pentru că îmi aducea cadouri în fiecare zi, dar de fapt mă molesta. Am vrut să îmi protejez fratele așa că am încercat să o ucid, să îi infig un pix în inimă. I-am spus că vreau să moară și a doua zi a murit într-un accident tragic de mașină. Am crezut că am omorât-o cu mintea mea magică de copil. N-am putut să spun nimănui, dar eram sigură că eu sunt vinovată, pentru că mi-am dorit să dispară și chiar a făcut-o. Am trăit cu asta toată copilăria mea”.

În mod șocant, Pamela nu s-a considerat niciodată o femeie frumoasă. „Știam cum arată femeile din Playboy, pentru că tatăl meu avea ascunse revistele prin casă. Acele femei erau superbe. Nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă. Când am primit propunerea, am început să renunț la inhibiții. Credeam că pot într-adevăr să fac asta, dar nu pentru că arăt bine.” Pam a apărut pentru prima oară pe coverta revistei Playboy în 1989, când avea 22 de ani.

