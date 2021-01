În cursul zilei de sâmbătă polițiștii au întrerupt activitatea unui local public din municipiul Suceava unde nu se respectau măsurile și interdicțiile impuse prin Legea nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La 30.01.2021, ora 01.04, Poliția mun. Suceava a fost sesizată la 112 cu privire la faptul că un restaurant este deschis și nu sunt respectate măsurile de prevenire COVID 19.

În interiorul localului erau prezente aproximativ 10 persoane care serveau băuturi alcoolice și mâncare la mese, acest lucru fiind observat de pe terasă, prin geamul care îl desparte de aceasta, deoarece ușa de acces în local era închisă pe interior. În interior erau prezenți și angajați îmbrăcați în uniforma localului. În fața localului a fost identificat administratorul acestuia în vârstă de 37 de ani, sub influența băuturilor alcoolice, care a refuzat să se legitimeze și a avut o atitudine ostilă față de organele de poliție. De asemenea, pe terasa localului au fost identificate 2 persoane care au declarat că au fost în interiorul restaurantului. S-a luat legătura cu apelantul care a afirmat că și el a fost în local și a făcut consumație, după care a ieșit și a sunat la 112 sesizând că este deschis.

Având în vedere aspectele constatate s-a luat măsura sancționării conform Legii 55/2020 art.65, lit. q cu amendă în valoare de 1000 lei a administratorului restaurantului de 37 ani, din comuna Șcheia. A fost sancționat conform Legii 55/2020 art. 65 lit. m cu amendă în valoare de 500 lei și apelantul, deoarece acesta nu a prezentat declarația pe proprie răspundere completată în prealabil și nu a putut să își justifice prezența după ora 23.00. A fost sancționat cu amendă în valoare 500 lei conform Legii 61/1991 R art. 2, pct. 31 administratorul localului pentru refuz de legitimare și cu 500 lei la Lg. 55/2020 lit. m pentru neprezentarea declarație pe proprie răspundere. Au fost sancționate la Lg. 55/2020 și persoane identificate pe terasa localului și în interior.

Toate persoanele au fost evacuate.