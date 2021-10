Din cauza COVID, PMP Suceava a găsit cu greu o locație unde să țină Conferința în cadrul căreia Marian Andronache a fost reales în funcția de președinte al Organizației Județene a partidului. Ședința a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, la Dumbrăveni. Președintele Andronache a declarat, la Radio Top: „Nu a fost ușor să ne reunim într-un cadru statutar pentru a ține Conferința de alegeri, dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea noului coronavirus. Inițial, trebuia să organizăm Conferința la „Conacul Domnesc” din Șcheia, dar această comună a intrat în „roșu”. Am vizat și două locații din Suceava, însă între timp și municipiul a ajuns în „roșu”. Au picat și variantele Gura Humorului, Câmpulung și Vatra Dornei. Am căutat locații peste tot, însă rata de infectare crește de la zi la zi. Până la urmă, am ajuns la Dumbrăveni, o comună aflată în „verde”. Când a fost propus Dumbrăveniul am râs. Chiar la Dumbrăveni să ajung, în fief PSD? Nu cunoșteam nici sala de acolo, dar până la urmă nu am avut ce face. Sala unde a avut loc întrunirea este amenajată înainte de 1990, dar e foarte bine întreținută și dispune de 350-400 de locuri. Acolo au mai organizat conferințe și alte partide”. La Conferința PMP Suceava au fost 296 de delegați, iar Marian Andronache a spus că pentru îndeplinirea cvorumului trebuiau să fie 281. El a subliniat că ședința de la Dumbrăveni s-a derulat cu respectarea regulilor sanitare.