Pandemia face ravagii printre afacerile artiștilor! După ce că au rămas fără concerte, acum aceștia își văd și investițiile ducându-se de râpă. Solistul de folclor Florin Grigore a povestit pentru Click! cum a fost nevoit să pună lacătul pe restaurantul în care se țineau cele mai tari chefuri din lumea mondenă.

„Am închis undeva după 8 martie, odată cu începerea pandemiei. Am avut petrecerile de 8 martie, apoi pe 15 am închis. Am plătit chiria pe luna respectivă, apoi pe luna următoare nu am mai plătit, însă proprietarul a zis că în momentul în care deschidem, să dăm chiria întreagă. În lunile mai-iunie se preconizase să se deschidă doar terasele. M-am dus la el să negociez chiria. Plăteam 6.500 de euro, dar fiind pandemie vroiam să negociem la jumătate ca să putem să supraviețuim. Toată marfa expirase, trebuia să fac și aprovizionare undeva la 20.000 de euro. Omul nu a vrut și am reziliat contractul. Am strâns tot și la 1 iunie am eliberat.”, a povestit Florin Grigore, pentru Click!

