In urma unei declaratii facuta de Trump in timpul unei dezbateri prezidentiale, a fost emisa ideea ca plexiglasul nu este solutia pentru a preveni raspandirea de Covid-19. Aceasta a atras atentia expertilor si se pune acum firesc intrebarea daca ideea utilizarii de panouri protectie antivirus de catre unitatile comerciale este sigura si poate preveni transmiterea virusului.

Majoritatea comerciantilor folosesc barierele transparente

Cu toate ca afirmatiile lui Trump sfideaza toate sfaturile si directiile emise de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor si Departamentul Muncii din SUA, in prezent, majoritatea comerciantilor folosesc barierele transparente. Acestea au fost instalate ca masura preventiva impotriva coronavirusului in scoli, magazine alimentare, saloane de infrumusetare, restaurante, banci, farmacii, birouri.

Majoritatea agentilor comerciali au optat pentru instalarea panourilor din plexiglas, acestea fiind adaptate necesitatilor si specificului activitatii desfasurate.

Cu toate acestea, Trump ar putea avea dreptate cand sugereaza ca scuturile din plexiglas nu sunt solutia potrivita, nu din cauza costurilor ci a eficientei pe care o au. Cel putin, singure, fara alte masuri, ar putea sa nu previna raspandirea virusului.

Expertii analizeaza situatia

Shelly Miller, profesor de ingineria mediului la Universitatea din Colorado Boulder, vorbeste despre panourile de protectie din plexiglas: “Aceste bariere sunt concepute pentru a preveni raspandirea picaturilor mari de saliva eliberate prin stranut sau tuse. Dar nu trebuie uitat ca particulele mici pot inconjura bariera din plexiglas si pot ramane in aer pentru perioade lungi de timp, putand fi inhalate.”

Aceste separatoare transparente pot fi utile in locuri precum magazinele alimentare, centrele comerciale sau bancile, unde personalul interactioneaza strans cu clientii, dar se poarta si masti si se pastreaza si distanta de siguranta.

Masurile de protectie stratificate – solutia cea mai buna recomandata de experti

Expertii in sanatate publica au pledat in favoarea abordarii stratificate a masurilor de protectie impotriva virusului. Nu exista nicio solutie miraculoasa care sa combata raspandirea coronavirusului, ceea ce inseamna ca, pe langa panourile din plexiglas, companiile ar trebui sa solicite clientilor purtarea mastilor si distantarea sociala.

De asemenea, ar trebui sa existe o ventilatie adecvata, astfel incat, daca au fost dispersate in aer particule de saliva, acestea sa fie eliminate in timp util. Chiar si scuturile faciale, sau vizierele, care sunt din ce in ce mai populare in randul angajatilor, au nevoie de un strat suplimentar de protectie.

De asemenea, pentru ca exista receptori care pot prelua Covid prin ochi, expertii recomanda si purtarea ochelarilor de protectie.

Utilizarea plexiglasului a luat amploare

Cu toate ca expertii declara ca panourile de plexiglas singure nu sunt eficiente in prevenirea raspandirii virusului, utilizarea acestora a luat amploare, permitand redeschiderea afacerilor. Unele unitati comerciale chiar au devenit foarte creative in incercarea de a obtine rezultate mixte – protectie si estetica. Astfel, in restaurante au fost montate panouri transparente suspendate asemanatoare unor viziere mari, iar in New York unele restaurante ofera corturi din plastic, gen bule de aer, pentru servirea mesei.

Totusi, expertii, precum William Bahnfleth – profesor de inginerie arhitecturala la Universitatea de Stat din Pennsylvania – sustin ca daca nu exista un flux de aer, barierele din plexiglas sau din plastic s-ar putea sa nu fie prea eficiente. Acestia au completat ca restaurantele ar trebui sa ia in considerare adaugarea unor purificatoare de aer sau alte metode de ventilatie. Este important ca aerul din interior sa fie reciclat cat mai des, aceasta fiind una din masurile eficiente pentru a reduce probabilitatea ca persoanele sa inhaleze particule virale.

De asemenea, inaltimea panourilor de protectie ar putea impiedica fluxul natural de aer al unui spatiu inchis, iar acest lucru ar putea duce la concentratii mai mari de particule in aer.

Este posibil ca oamenii sa isi schimbe comportamentul in societate

Este posibil ca aplicarea masurilor de protectie, instaurarea obiceiurilor de salubrizare si panourile de protectie din plastic sau din plexiglas sa ramana in lumea post-Covid-19. Urbanistii prezic ca pandemia ar putea determina oamenii sa socializeze si sa ia masa mai mult in aer liber, acest lucru avand un impact semnificativ asupra amenajarii restaurantelor.

Totodata, expertii anticipeaza o schimbare a comportamentului social pentru ca oamenii vor deveni mult mai atenti cu igiena si impartirea spatiului cu alte persoane. Astfel, daca mastile devin un accesori post-pandemic normal, la fel se va intampla si cu panourile de protectie din plexiglas.