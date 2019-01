La nivel global, implementarea de sisteme pe baza de panouri solare si baterii li-ion a crescut dramatic in ultimii ani. In 2017, de exemplu, 98,9 GW de energie solara noua a fost inmagazinata in intreaga lume prin intermediul acestor sisteme.

Majoritatea articolelor de specialitate considera faptul ca acest lucru este unul pozitiv, deoarece energia solara este infinita, iar mediul inconjurator nu sufera niciun tip de poluare prin folosirea acestor sisteme de panouri fotovoltaice.

Insa unii specialisti au un alt punct de vedere, cu privire la aceasta problema.

Panourile solare au o durata scurta de viata, dupa care produc o cantitate enorma de deseuri

Una dintre principalele probleme, spun specialistii, este faptul ca panourile fotovoltaice au o durata medie de viata de 30 de ani. Dupa aceasta durata de viata, acestea se transforma in reziduri. Asemeni bateriilor li-ion, acestea produc o cantitate deloc neglijabila de cobalt, conform unor specialisti.

Camille Maire, specialist in comunicare la compania multinationala Veolia, considera ca pana in anul 2050 peste 100.000 de tone de deseruri provenite din panourile nefolosite se vor aduna la nivel global. In fond, Franta se bate deja cu aceasta problema, cresterea fiind de peste 30% de la an la an.

Daca in 2016 franta aduna un tonaj de 53.000 tone de panouri utilizate, in 2017 existau deja peste 84.000 de tone de materiale provenite de la panourile iesite din functiune. Acest lucru duce la un consum de peste 8% din consumul global de argint si un consum la fel de mare de cobalt.

Mai putin de 5% dintre aceste materiale ajung sa fie reciclate – ceea ce inseamna un volum urias de deseuri

La momentul actual, SUA recicleaza sub 5% din aceste materiale, iar la nivel global media se pastreaza. Asta inseamna ca anual se strang sute de mii de tone de deseuri ce pot afecta zonele in care sunt depozitate, datorita gradului ridicat de raze UV regasit in aceste materiale.

Solutii sunt, spun specialistii, insa acestea costa extrem de mult. Astfel, investitiile sunt extrem de mari pentru a acoperi nevoia globala de reciclare in cazul acestui tip de material.

Veolia chiar a inceput construirea unei unitati speciale pentru reciclarea acestor materiale, dar si pentru depozitarea lor in conditii speciale, asa incat sa nu afecteze mediul inconjurator. Acesta ar fi primul depozit dedicat in totalitate prelucrarii si depozitarii acestor tipuri de deseuri, iar Franta este prima tara din Europa care face pasul spre reciclarea si refolosirea materialelor din aceste sisteme.

Chiar in anul 2018 Veolia a incercat si a reusit cu succes recuperarea ap este 1300 de tone de materiale provenite din panourile fotovoltaice iesite din uz. Insa, pana la acoperirea celor peste 80.000 de tone, specialistii mai au mult de lucru.

Sursa: https://www.esolar.ro/panouri-fotovoltaice.html