Comuna Moldovița a fost tare animată în a doua zi de Crăciun. Și asta nu numai datorită mocăniței care este foarte solicitată în aceste zile ci în special paradei de cai și a portului popular huțul. Parada a avut loc astăzi la prînz și a adus în fața oamenilor peste 50 de cai din rasa semigreu de Bucovina, exemplare frumoase ca în povești. Din paradă nu a lipsit primarul Traian Iliese care a venit cu trăsura trasă de doi cai maiestuoși. Caii cu stăpânii lor au tras după paradă în piața din centrul comunei acolo unde primarul i-a omenit cu un pahar de țuică fiartă sau de vin fiert.

Foto: Anca Tudurovici