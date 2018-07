Zilele Rădăuțiului ediția 2018 au debutat vineri, 6 iulie, în forță cu un program atractiv care a umplut de oameni centrul municipiului. Pata de culoare zilei a fost parada cântecului, portului și dansului popular cu formațiile participante la Festivalul Internațional de Folclor ”Arcanul”, ajuns la a XXVII-a ediție, care s-a desfășurat pe traseul Casa de Cultură-intersecție muzeu și scena amplasată în centru. Un număr de 19 ansambluri artistice din șapte țări Grecia, Turcia, Ucraina, Polonia, Serbia, Georgia Republica Moldova și din România (Maramureș, Vaslui, Tulcea, Suceava) au trecut prin fața numerosului public, au dansat și au cântat oferind un spectacol de sunet și culoare de toată frumusețea. De față au fost și oficialitățile locale în frunte cu primarul Nistor Tătar și viceprimarul Bogdan Loghin dar și invitați precum deputata social democrată Maricela Cobuz. De altfel primarul Tătar și directorul Casei de Cultură, Ovidiu Foca, au deschis oficial Festivalul Internațional de Folclor ”Arcanul” de pe scena amplasată în centrul orașului unde se vor ține spectacolele.

Tătar a dat semnalul pentru trei zile de distracție

”Îl felicit pe domnul director pentru modul în care a organizat acest festival. Mulțumesc de asemenea Consiliului Local care a făcut posibil ca acest festival să se desfășoare în condiții normale. Suntem la a XXVII-a ediție o ediție de Centenar când demonstrăm solidaritate. Avem printre participanți formații din România, Ucraina și Republica Moldova. Nu este întâmplător pentru că sărbătorim 100 de de ani de la Marea Unire”, a declarat Nistor Tătar. Vineri la Biblioteca ”Tudor Flondor”a avut loc spectacolul de muzică și poezie ”Hora veșnică a unirii” susținut de grupul ”Binevestitorii misionari” din Dornești și lansarea cărții ”Partizanii din Bucovina” autor profesor Ioan Prelipcean. La Galeriile de Artă a avut loc vernisajul ”Atelierului de fotografie” iar la Muzeul Etnografic ”Samuil și Eugenia Ioneț” a fost vernisată expoziția temporară cu uniforme și insigne militare.

Ministrul Turismului a onorat Zilele Rădăuțiului

De menționat că vineri a fost prezent la Zilele Rădăuțiului și ministrul turismului, Bogdan Trif. Alături de prefecta Mirela Elena Adomnicăi, parlamentarii PSD Ioan Stan, Alexandru Rădulescu, Emanuel Havrici, Maricela Cobuz și primarul Nistor Tătar, ministru a vizitat Muzeul Etnografic ”Samuil și Eugenia Ioneț” și a făcut câțiva pași prin centrul vechi. Zilele Municipiului Rădăuți vor continua sâmbătă, 7 iulie, cu competiții sportive pe diverse ramuri și cu un super concert cu artiștii Giemsi, Alex Velea și Antonia. Ultima zi a manifestărilor dedicate Rădăuțiului, duminică 8 iulie, va debuta la ora 12 cu parada cântecului, dansului și portului popular cu formațiile participante la pe traseul strada Ștefan cel Mare-scenă.

Primăria va sărbători cuplurile de aur

Va continua cu sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie care vor primi din partea primarului Nistor Tătar ”Diploma de Aur”. La ora 14 este programată festivitatea de închidere a Festivalului ”Arcanul” iar de la ora 16 recital de muzică populară cu Grigore Gherman și Maria Iliuț. De a ora 19.30 vor urca pe scenă artiștii locali Roberta Cojocar și Simona Șerban iar de la 20.30 trupele Blue River, Patricia Buliga&Krama Band și trupa Provincialii. Zilele Rădăuțiului se vor încheia cu un spectaculos foc de artificii. Organizatorii principali sunt Primăria, Casa de Cultură, Biblioteca ”Tudor Flondor”, Muzeul Etnografic ”Samuil și Eugenia Ioneț” și Clubul Sportiv Municipal ”Bucovina”.