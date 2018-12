Ceremonial religios și paradă militară de înaltă ținută au avut loc de Ziua Națională în municipiul Rădăuți la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. În prezența autorităților locale reprezentate de primarul și viceprimarul municipiului, Nistor Tătar și Bogdan Loghin, a consilierilor locali, a oaspeților din Ucraina (nr. Storojineț cu care Rădăuțiul este înfrățit) și Republica Moldova (Chișinău) dar și a unei numeroase audiențe, un sobor de preoți în frunte cu starețul mănăstirii Bogdana, Iustin Dragomir, a oficiat un Te Deum în memoria erorilor căzuți pe câmpurile de luptă după care mai mulți vorbitori au adus în prim plan însemnătatea actului de la 1 decembrie 1918.

Tătar: ”Sper că în această măreață zi bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim mai buni, să-i onorăm pe strămoșii noștri și să facem ceea ce au dorit ei adică să ținem la această țară, să o stimăm și să fim mândri că suntem români”

”Vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că a dat această zi cu o însemnătate deosebită pentru noi. Mulțumesc de asemenea că sunt alături de noi și reprezentanți din Ucraina și Republica Moldova și asta arată că sărbătorim cu adevărat Marea Unire. Noi am onorat Marea Unire în acest an când am desfășurat diverse manifestări începând cu sfințirea statuilor familiei Flondor care a avut un rol hotărâtor în realizarea Marii Uniri, apoi Ioan Nistor și nu în ultimul rând aviator Niculescu înmormântat în cimitirul din municipiul Rădăuți. Sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și sper că în această măreață zi bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim mai buni să-i onorăm pe strămoșii noștri și să facem ceea ce au dorit ei adică să ținem la această țară, să o stimăm și să fim mândri că suntem români. La mulți ani România”, a spus primarul Nistor Tătar.

Fanfara trupelor de carabinieri din Republica Moldova a încheiat parada pe celebra melodie a celor de la Europe, ”The final countdown”

Un moment aparte l-a avut ca protagonist pe rădăuțeanul Iulian Melinte care a recitat o poezie patriotică ce a produs o mare emoție în rândul celor prezenți. Din program nu au lipsit depunerile de coroane de flori la Monumentul Eroilor de către autoritățile locale, instituții publice, partide politice și asociații. Manifestarea de Ziua Națională a României s-a încheiat cu defilarea plutoanelor de jandarmi cu steagul de luptă pe muzica fanfarei trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Momentul a fost extrem de gustat de public fanfara fiind una de top la nivel european. De fapt, fanfara Model este cea mai bună fanfară de paradă din Europa. Aceasta a și încheiat parada pe celebra melodie a celor de la Europe, ”The final countdown”. Fanfara Model a prezentat și un spectacol la Casa de Cultură din Rădăuți cu sala plină.