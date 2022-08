Străzile municipiului Suceava s-au umplut joi seară de cavaleri și domnițe care au participat la o paradă cu făclii ce a deschis ediția din acest an a Festivalului de Artă Medievală ”Ştefan cel Mare”. Parada care a cuprins aproape 500 de persoane a parcurs traseul Obcini, George Enescu, Primărie, bulevardul Ana Ipătescu, Cetate. Mii de suceveni au admirat personajele medievale dar îndeosebi cavalerii călare care au atras toate privirile. Coordonatorul acțiunii a fost directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, care a venit îmbrăcat în straie de boier. De menționat că parada din acest an a fost cea mai lungă având în jur de 7 kilometri și a cuprins un număr impresionant de cai, 25. În public au putut fi văzuți prefectul Alexandru Moldovan și viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi împreună cu copiii.

Trei zile de spectacole în Cetatea de Scaun a Sucevei. Chef Scărlătescu va găti mâncăruri medievale

Festivalul de Artă Medievală Ştefan cel Mare, organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava, revine cu cea de-a XIV-a ediţie. Atmosfera medievală o veți trăi la Cetatea de Scaun a Sucevei între 11 -14 august! Cei care vor păși pragul cetății, vor fi întâmpinați de peste 400 de cavaleri, domniţe, păpuşari din țară și din Ungaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova cu: dansuri, spectacole cu foc şi lasere, cai, pantomimă, şcoli de lupte, comedia dell’arte, teatru şi concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, păsări de vânătoare, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie, animații medievale (painting facial), baloane de săpun uriașe, toate la Festivalul Medieval Suceava 2022. Acest proiect a fost realizat în asociere cu Municipiul Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Festivalul se va încheia în seara zilei de 14 august. Manifestările vor avea zilnic de dimineață până seara, cu pauză în intervalul orar 13.00-15.00, pentru masa de prânz. Diminețile sunt rezervate copiilor, iar după ora 15.00 vor avea loc spectacole pentru toate gusturile. Va găti pentru public chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu echipa sa.