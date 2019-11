Cu ochii în lacrimi şi, ca de obicei, cu fotografia lui Iurie Darie în piept. Aşa a apărut Anca Pandrea în cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. S-au împlinit 7 ani de când iubirea vieţii ei, Iurie Darie, a părăsit această lume, astfel că i-a organizat o slujbă de pomenire şi a dat de pomană vin şi pizza, potrivit click.ro.

„Lui îi plăceau ouăle umplute, peştele marinat cu ceapă, măsline şi cartofi, friptura de porc, friptura de pui, salata de boeuf, fasolea bătută şi, mai ales, mâncarea de gutui şi de prune. I le-am făcut în fiecare an. De această dată, i-am spus că n-o să i le mai fac, că s-o fi plictisit de ele. Cu o noapte înainte, m-am uitat în ochii lui, în fotografia prin care vorbesc cu el, şi l-am anunţat că i-am comandat pizza italienească, care îi plăcea. Mental, am simţit că mi-a spus «da»”, a povestit Anca Pandrea, conform sursei citate.

