S-au împlinit 40 de zile de când cinematografia românească este mai saracă. Actorul Ion Dichiseanu se stingea pe 20 mai, după o grea luptă cu o pneumonie severă, lăsând în urmă regrete eterne. Familia i-a organizat un parastas emoționant, potrivit click.ro.

Parastasul de 40 de zile al marelui actor Ion Dichiseanu a avut loc sâmbătă, 26 iunie, la Cimitirul Bellu. Familia și prietenii s-au strâns la căpătâiul marelui actor pentru a-l comemora cum se cunvine. Lângă mormântul actorului a fost amplasat un monitor pe care au rulat imagini din spectacolele și filmele care l-au consacrat pe Ion Dichiseanu. La mormântul marelui actor s-au întins totodată și însemnele Rapidului, ”Dichi” fiind un înfocat fan al formației din Grant. „Am jucat fotbal la <pitici>, la Rapid. Mi-a plăcut mult sportul în general și fotbalul în special, dar n-am prea avut timp pentru el! În schimb, am fost alături de Rapid tot timpul. Și atunci când eram plecat din țară”, mărturisea actorul, în 2019, conform sursei citate.

