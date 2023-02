In urma verificarilor efectuate in data de 7 februarie de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu Suceava si reprezentanti ai I.P.J. Suceava ca urmare a unor sesizari, la o persoana fizica din comuna Manastirea Humorului, s-a constatat ca aceasta detinea in gospodaria proprie o instalatie de debitare material lemnos care nu era autorizata pe linie de mediu. Pentru neconformitatile constatate persoana fizica in cauza a fost sanctionata cu 10.000 lei conform O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului si sanctiune complementara de sistare a activitatii pana la obtinerea actelor de reglementare pe linie de protectie a mediului.