În satul Sasca Nouă din comuna Cornu Luncii va răsări în viitorul apropiat un parc industrial. Ideea a aparținut primarului Gheorghe Fron care a demarat deja demersurile în vederea înființării obiectivului, acestea fiind la faza de obținere a avizelor și de realizare a Planului Urbanistic Zonal. Potrivit lui Fron, parcul industrial se va întinde într-o primă fază pe o suprafață de 7,5 hectare urmând a se extinde în funcție de soliciările investitorilor. ”Zona este bine aleasă. Racordarea la energie electrică se poate face ușor întrucât există linia de medie tensiune și mai trebuie montat doar un transformator. Apă și canalizare avem până la intersecția care duce spre Fălticeni și mai trebuie montate rețele doar pe o lungime de un kilometru. Dacă vom trage și gazul care se va întâmpla curând deoarece am demarat deja proiectul putem spune că avem condiții ca la oraș. La distanță de un kilometru există și un restaurant unde muncitorii pot merge să servească masa sau li se poate aduce mâncarea la fabrică și ăste este un mare avantaj pentru firme. Petru cei care fac producție este foarte avantajos pentru că e impozitul și taxele la țară sunt mult mai mici față de oraș”, a explicat primarul.

”Așezarea geografică a comunei dă un avantaj foarte important parcului industrial”

Gheorghe Fron susține că așezarea geografică a comunei dă un avantaj foarte important parcului industrial. ”Parcul industrial va fi la o distanță de 9 kilometri de Fălticeni, 25 de kilometri de Suceava și 22 de kilometri față de Gura Humorului ceea ce conferă un mare avantaj agenților economici. Apoi pe aici trec artere de circulație importante precum DN2E, DJ209A, DJ209H deci putem spune că stăm bine din punct de vedere strategic. Un alt avantaj este și cel al forței de muncă. În zonă a funcționat în trecut o mare topitorie cu 360 de muncitori. Deci mulți cetățeni au lucrat acolo știu meserie, știu ce e aceea disciplina muncii. E un avantaj pentru angajatori pentru că durează foarte mult până formezi forța de muncă”, a spus Fron.

Deja sunt solicitări pentru construirea unei fabrici de pamperși și șervețele și a unei fabrici de ochelari de soare

Primarul a precizat că sunt deja solicitări de la mai mulți investitori pentru a deschide afaceri în comună amintind aici de unul care vrea să construiască o fabrică de pamperși și șervețele și de altul care vrea să producă la Cornu Luncii ochelari de soare. ”Este un lucru extraordinar pentru comună pentru că crearea de noi locuri de muncă este o prioritate pentru mine”, a conchis Gheorghe Fron. De menționat că în Cornu Luncii activează 669 de agenți economici care au peste 1.000 de angajați find una dintre comunele cele mai industrializate din județ.