Două mănăstiri simbol ale județului Suceava vor beneficia în viitorul apropiat de noi parcări moderne pentru a face față afluxului de turiști. Este vorba de Mănăstirea Putna și de Mănăstirea ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Aceste proiecte importate din punct de vedere turistic și religios au fost prezentate ministrului dezvoltării, Cseke Attila, vineri, la Putna de către starețul Mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec și de către președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Spațiul din jurul Mănăstirii ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava va fi reamenajat urmând a fi realizată o parcare subterană, pentru a descongestiona zona. Parcarea de la Mănăstirea Putna va fi amenajată în locul livezii care a început să fie replantată în altă zonă. Proiectul este destinat fluidizării accesului la mănăstire și oferirii de facilități moderne vizitatorilor, inclusiv aceea a unei stații de încărcare a automobilelor electrice.

