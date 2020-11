Municipalitatea suceveană a găsit soluția pentru parcarea supraterană care se va construi în spatele Primăriei. Aceasta nu se va mai ridica în zona stadionului Areni cum era prevăzut inițial ci puțin mai încolo pe strada Ștefan Tomșa. Primarul Ion Lungu a prezentat astăzi în conferința de presă online planurile viitoarei parcări supraterane. Aceasta se va construi în locul garajelor care vor fi demolate și va avea în jur de 270 de locuri de parcare. Deținătorii garajelor vor fi despăgubiți cu câte un loc de parcare gratuit.

”O problemă importantă este realizarea parcărilor supraterane. Primăria a identificat un număr de 10 locații pentru aceste parcări. Am început un proiect de parcare supraterană lângă Primăria municipiului Suceava dar din păcate cu toate eforturile făcute nu se încadrează nici din punct de vedere urbanistic nici din punct de vedere funcțional pentru că este o zonă destul de aglomerată și discutăm aici de afectarea activității la ISU. În plus dată cu noua strategie vom face un stadion nou iar această parcare supraterană se întindea până pe stadionul vechi și avea rolul de a sprijini o tribună. Acest proiect l-am abandonat ca atare și ne-am mutat în spatele Primăriei pe strada Ștefan Tomșa. Acolo sunt 51 de garaje, 36 pe partea dreaptă cum se merge spre Samuil Isopescu și 15 pe partea stângă. Ca atare am găsit soluția acolo să facem această parcare supraterană cu aproximativ 200 de locuri. Ea va fi pe două nivele iar în partea de jos fiind o diferență de nivel vine un demisol cu încă 70 de locuri de parcare. Vrem să dăm câte un loc de parcare celor care au garaje acolo. Va trebuie să dărâmăm acele garaje care sunt pe domeniul public iar Primăria este intabulată pe teren. Vom notifica cetățenii care au garaje acolo și îi vom despăgubi cu câte un loc gratuit de parcare în parcarea supraterană de acolo”, a explicat Lungu.

El a spus că se vor demara procedurile pentru realizarea PUZ-ului și se va discuta cu proprietarii de garaje. ”Vrem să demarăm lucrările de construcție anul viitor. Este o investiție foarte importantă pentru fluidizarea traficului în această zonă foarte aglomerată a Primăriei municipiului Suceava”, a mai spus Lungu.