Parcarea de pe bulevardul George Enescu de la blocul T90 (Dorna) a fost reabilitată total, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi. Începând de luni, 10 iunie, ea va deveni cu plată, cu sistem parcometru ca și parcarea de pe bulevardul 1 Mai, vis-a-vis de Inspectoratul Județean de Poliție. Parcometre vor fi instalate și pe străzile Vasile Bumbac și Nicolae Bălcescu, respectiv în parcarea de pe Vasile Alecsandri din fața Colegiului ”Ștefan cel Mare”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating