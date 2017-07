Parcarea interioară de pe strada Bistriței precum și strada care face legătura dintre bulevardul Gavril Tudoraș și strada Slătioarei au fost modernizate, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi. ”S-au reabilitat accesele la cele 5 scări de bloc, s-au refăcut trotuarele, s-a mărit strada și s-au mărit locurile de parcare. S-au montat 229 de metri liniari de bordură mare, 162 de metri liniari de bordură mică și 200 de metri pătrați de pavaj. Parcarea are 466 de metri pătrați și 36 de locuri. Marcajul rutier va fi efectuat după închiderea porilor”, a declarat Harșovschi.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating