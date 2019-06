Parcul de aventură „Nada Florilor” din municipiul Fălticeni dispune de două noi trasee de escaladă, destinate copiilor. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că noile trasee au fost finalizate recent, turiștii fiind așteătați în număr cât mai mare pentru a-și petrece timpul liber în parcul de aventură „Nada Florilor”. „Parcul de aventură are două trasee noi și cu cele cele cinci de anul trecut sunt șapte trasee pentru toate vârstele, pentru toate înălțimile și gusturile”, a subliniat Cătălin Coman.

El a adăugat că parcul de aventură dispune de echipament adecvat și de instructori autorizați. Parcul de aventură face parte din baza de agrement „Nada Florilor” din Fălticeni, care dispune de trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional şi o pistă de biciclete. Dintre piscinele exterioare, una are o suprafaţă de 325 mp, o adâncime de patru metri, având o trambulină pentru sărituri, pe două nivele. O altă piscină exterioară este destinată copiilor, care au la dispoziție şi două tobogane. Piscina exterioară pentru adulţi are o suprafață de 300 mp. În ceea ce privește piscina interioară, aceasta are o suprafaţă de 1.130 de metri pătraţi. Îm interiorul clădirii bazei de agrement se află o saună şi două săli de forţă.

„Baza de agrement Nada Florilor din Fălticeni este foarte atractivă pentru foarte mulți suceveni. Trebuie spus că doar undeva la 20% din cei prezenți acolo sunt din Fălticeni. Restul sunt din toate zonele județului și nu numai, pentru că avem turiști mulți și din Târgu Neamț, Piatra Neamț, sau Pașcani. Foarte mulți sunt din municipiul Suceava și din comunele din jurul Sucevei. Toți cei cu care am discutat sunt încântați de condițiile pe care le oferim în baza de agrement Nada Florilor, motiv pentru care așteptăm cât mai mulți vizitatori pentru că oferim cele mai bune condiții”, a declarat Cătălin Coman.



El a subliniat faptul că întreaga bază de agrement funcționează cu toate autorizațiile necesare, piscinele dispun de sistemele de filtrare și curățare cele mai moderne. „Asigurăm condiții optime în ceea ce privește partea de igienă. De asemenea, am achiziționat șezlonguri și umbrele noi și așteptăm cât mai mulți turiști să vină la baza de agrement pentru că suntem atractivi pentru toți”, a spus primarul din Fălticeni. El a precizat că baza de agrement dispune și de piste de bicicletă, un loc de plimbare pe malul lacului, iar parcarea este gratuită pentru clienți.

Tarifele nu au fost majorate comparativ cu anul trecut

Programul pentru baza de agrement este de la 10:00 la 20:00, iar sâmbăta și duminică de la 9:00 la 20:00. Parcul de aventură este deschis de luni până duminică, între orele 11:00 și 19:00. Cătălin Coman a adăugat că baza de agrement și piscinele sunt deschide de luni până vineri între orele 10:00 și 20:00, iar sâmbătă și duminică între orele 9:00 și 20:00.

Primarul din Fălticeni a subliniat faptul că tarifele nu au crescut față de anul trecut. „Sunt printre cele mai mici tarife percepute la nivelul bazelor de agrement din județ”, a subliniat Cătălin Coman.

Astfel, pentru parcul de aventură tarifele pentru două ore includ închirierea echipamentului complet și instruirea obligatorie și sunt următoarele: Adulți (de la 16 ani) – 35 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară; Copii de 10 – 15 ani – 30 lei/persoană – 30 lei tarif de grup – 10 lei ora suplimentară, Copii de 8 – 9 ani – 25 lei/persoană – 10 lei ora suplimentară și copii de 4 – 7 ani – 20 lei/persoană – 5 lei ora suplimentară.

Pentru baza de agrement, prețurile sunt următoarele: bilet intrare piscină acoperită (o intrare) de luni până vineri – 21 de lei, bilet intrare piscină acoperită (o intrare) pentru sâmbătă și duminică – 24 de lei, bilet intrare ștrand, fără șezlong, de luni până vineri – 10 lei, bilet de intrare ștrand, fără șezlong, sâmbătă și duminică – 15 lei, închiriere șezlong – 5 lei, închiriere baldachin – 10 lei și bilet închiriere umbrelă – 5 lei. Copiii sub șase ani beneficiază de gratuitate și vor fi însoțiți obligatoriu de adulți.