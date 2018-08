Parcul ”Florea Vladimir” de lângă Policlinica din municipiul Suceava va intra în modernizare. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovschi, va fi înlocuit pavajul, vor fi reparate treptele și vor fi montate borduri noi lucrările fiind estimate la 103.000 de lei. ”Vom înlocui 1.000 de metri pătrați de pavaj, vor fi montate 155 de metri liniari de trepte și 355 de metri liniari de bordură mică. Acum este dată comanda pentru pavajul diferit față de cel care este în oraș. Într-o săptămână după ce vor fi finalizate modificările la strada Mărășești cu parcările laterale în spic la Studențească vom intra la reabilitarea parcului. Va fi o lucrare frumoasă”, a spus Lucian Harșovschi.

