Parcul de pe faleza râului Siret a fost deschis publicului. La finalul săptămânii trecute a avut loc receptia la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare Siret-Rogojesti”, un proiect finanțat prin fonduri europene.

”Comisia a apreciat finalizarea lucrărilor cu succes, urmând ca din acest moment Primăria Siret sa preia administrarea și întreținerea celor peste 17.000 mp de spațiu verde. Este un proiect ambițios la care s-a muncit foarte mult, iar acum ne putem cu toții bucura de facilitățile de petrecere a timpului liber intr-un mediu natural. Intrarea autoturismelor va fi strict interzisă. Va rog sa dați dovada de responsabilitate și grija pentru bunul public, astfel încât sa ne putem bucura cât mai mult de rezultatele acestui proiect”, a declarat primarul Adrian Popoiu.