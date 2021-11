Autoritățile din orașul Gura Humorului au recepționat miercuri o spectaculoasă investiție realizată cu fonduri europene în Parcul Ariniș. Este vorba de ”Parcul Fântânii” care se întinde pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați și care înglobează piste de biciclete, de skatebord, locuri de promenadă, labirint verde dar și o impresionantă fântână arteziană muzicală cu jocuri de lumini și jeturi de apă. Probele au fost făcute joi, 11 noiembrie iar colegii de la Monitorul de Suceava au transmis live de la fața locului. Pe lac se pot face și plimbări cu barca pe sub poduri arcuite și jeturi de apă. ”Parcul Fântânii” intră în conservare până la primăvară când va fi deschis oficial. De menționat că în imediata apropiere a ”Parcului Fântânii” se află ”Parcul Hobbiților” cu cinci căsuțe pentru hobbiți, castel, Sala Tronului și cu multe locuri de joacă pentru copii. Investiția se realizează tot cu fonduri europene și este aproape de finalizare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating