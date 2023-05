Municipalitatea suceveană a intrat în posesia studiului de fezabilitate pentru amenajarea cu fonduri europene a unui parc fotovoltaic, pe o suprafață de 30 de hectare. Primarul Ion Lungu a declarat că studiul urmează să fie supus atenției consilierilor locali. El a afirmat că proiectul prevede montarea a 47.606 panouri fotovoltaice, iar puterea instalată va fi de 19.928 de MWh. Primarul a adăugat că în parcul fotovoltaic vor exista birouri, vestiare, grupuri sanitare, o zonă destinată spațiului tehnic și un punct de conexiune electrică. Ion Lungu a subliniat că energia electrică produsă va fi folosită pentru acoperirea necesarului pentru transportul în comun, iluminat stradal și clădiri publice. Valoarea investiției se va cifra la peste 21 de milioane de euro. Primarul Sucevei speră ca, la vară, Ministerul Energiei să lanseze apelul de proiecte pentru parcuri fotovoltaice. Domnul Lungu a precizat că se intenționează instalarea de panouri fotovoltaice și la autobaza diviziei electrice a TPL.

